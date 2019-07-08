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الخارجية الأمريكية تنشئ لجنة لحقوق الإنسان

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الخارجية الأمريكية تنشئ لجنة لحقوق الإنسان
Reuters Mandel Ngan/Pool
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو (صورة أرشيفية)
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، إنشاء لجنة لحقوق الإنسان تابعة لها، تضم خبراء في هذا المجال ونشطاء حقوقيين وأعضاء في أحزاب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي في هذا الصدد:  "يسرني أن أعلن اليوم عن إنشاء لجنة لحقوق لا تتجزأ (حقوق الإنسان)، تضم خبراء في هذا المجال ونشطاء وجمهوريين وديمقراطيين وممثلين عن الأحزاب المستقلة".

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وأضاف: "هذا هو الوقت المناسب لمراجعة مهنية لحقوق الإنسان في السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وستقود هذه اللجنة، الأستاذة في جامعة هارفارد ماري آن غلانون.

المصدر: وكالات

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