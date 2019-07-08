الخارجية الأمريكية تنشئ لجنة لحقوق الإنسان
Reuters Mandel Ngan/Pool
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، إنشاء لجنة لحقوق الإنسان تابعة لها، تضم خبراء في هذا المجال ونشطاء حقوقيين وأعضاء في أحزاب.
وقال وزير الخارجية الأمريكي في هذا الصدد: "يسرني أن أعلن اليوم عن إنشاء لجنة لحقوق لا تتجزأ (حقوق الإنسان)، تضم خبراء في هذا المجال ونشطاء وجمهوريين وديمقراطيين وممثلين عن الأحزاب المستقلة".
وأضاف: "هذا هو الوقت المناسب لمراجعة مهنية لحقوق الإنسان في السياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وستقود هذه اللجنة، الأستاذة في جامعة هارفارد ماري آن غلانون.
المصدر: وكالات
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