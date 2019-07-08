الخارجية الأمريكية تنشئ لجنة لحقوق الإنسان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، إنشاء لجنة لحقوق الإنسان تابعة لها، تضم خبراء في هذا المجال ونشطاء حقوقيين وأعضاء في أحزاب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي في هذا الصدد: "يسرني أن أعلن اليوم عن إنشاء لجنة لحقوق لا تتجزأ (حقوق الإنسان)، تضم خبراء في هذا المجال ونشطاء وجمهوريين وديمقراطيين وممثلين عن الأحزاب المستقلة".

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وأضاف: "هذا هو الوقت المناسب لمراجعة مهنية لحقوق الإنسان في السياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وستقود هذه اللجنة، الأستاذة في جامعة هارفارد ماري آن غلانون.

المصدر: وكالات