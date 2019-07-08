سيلفي "حلال وحرام" يفضح سفير إسرائيل في البرازيل

وجد السفير الإسرائيلي في البرازيل، يوسي شيلاي نفسه في موقف محرج، بعد نشر صورة له يتناول مأكولات بحرية محرمة وفق الشريعة اليهودية.

ونشر موقع السفارة الإسرائيلية في البرازيل صورة "سيلفي" تجمع شيلاي مع الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، على هامش المباراة النهائية بين البرازيل والبيرو لبطولة "كوبا أمريكا" الجنوبية لكرة القدم، وهما يتناولان الكركند، وهو طعام "محرم" لدى اليهود.

Antes da final da Copa América entre Brasil e Peru, o presidente @jairbolsonaro e o @embaixadoryossi almoçaram juntos em Brasília. Eles irão acompanhar a partida desejando sorte para a seleção brasileira em busca de mais um título. Vai Brasil!! pic.twitter.com/trDHb0ftCh — Israel no Brasil (@IsraelinBrazil) July 7, 2019

إلا أن محاولة السفارة الإسرائيلية التعتيم على الواقعة، عبر إخفاء محتوى صحون الطعام بطريقة غريبة، أدى إلى موجة عارمة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأقدم بعض الناشطين على إلصاق رسوم كارتونية على الصحون، فيما هزأ البعض الآخر من الطريقة التي اعتمدتها السفارة في إخفاء الطعام الحرام حسب المعتقدات اليهودية!

That's some really lazy photoshopping of the lobster. pic.twitter.com/lcHq3yaZOZ — Dork Web Cavy Fancier (@friendly_gravy) July 7, 2019

Ajudei vcs e fiz um trabalho melhor no photoshop. De nada. Tem até umas laranjinhas pro presida ficar saudável pic.twitter.com/t7dQBmoU3E — Xamander (@andre_llucas) July 7, 2019

Israeli Ambassador to Brazil ate lobster (strictly non-kosher) with Bolsonaro.



But luckily the Israeli Embassy was there to help.



Applying Mossad Level cover up skills to the photos it tweeted — so nobody got offended back home. pic.twitter.com/G3XDX5sple — Ben Judah (@b_judah) July 8, 2019

جدير بالذكر أن شيلاي عين سفيرا لإسرائيل في البرازيل في يناير 2017، وقلد أعلى وسام شرف وطني يمنح لضيف في البرازيل.

وتحسنت العلاقات الإسرائيلية البرازيلية منذ انتخاب بولسونارو، خاصة بعدما وعد بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

المصدر: RT



