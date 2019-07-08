محكمة إسرائيلية تحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن تفجيرات انتحارية

أصدرت محكمة إسرائيلية، اليوم الاثنين، حكما يحمل السلطة الفلسطينية المسؤولية عن بعض التفجيرات الانتحارية التي نفذت إبان الانتفاضة الثانية 2000-2005.

واعتبرت محكمة القدس الإقليمية أن السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية عن 17 من نحو 130 هجوما انتحاريا نفذ إبان الانتفاضة.

ويمنح هذا القرار القضائي العوائل الإسرائيلية التي فقدت أفرادا لها جراء تلك التفجيرات حق تقديم دعاوى تعويض مدنية ضد السلطة الفلسطينية في المحاكم الإسرائيلية.

وأفادت تقارير إعلامية بأن العوائل التي تنظر المحكمة الإقليمية في دعاوهم تطلب من السلطة الفلسطينية تعويضات بقيمة مليار شيكل (280 مليون دولار).

المصدر: تايمز أوف إسرائيل