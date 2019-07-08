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بروكسل تنتظر استنتاجات "الطاقة الذرية" حول إجراءات طهران النووية

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بروكسل تنتظر استنتاجات
RT
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أعربت مفوضة السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني عن قلق بروكسل لتصريحات طهران الأخيرة عن خفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.

ونقلت مايا كوتسيانتشيتش المتحدثة باسم موغيريني أن الاتحاد الأوروبي قلق بشأن التصريحات الصادرة عن طهران وإعلان تجاوزها نسب تخصيب اليورانيوم المتفق عليها وزيادة التخصيب إلى 3.67%.

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وقالت كوتسيانتشيتش خلال مؤتمر صحفي عقد يوم الاثنين في بروكسل: "في هذه المرحلة ننتظر بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الهيئة الدولية الوحيدة التي يمكنها مراقبة إيران بموجب هذا الاتفاق. موغيريني تحدثت عن إمكانية انعقاد لجنة العمل المشترك لبحث ما يحيط ببرنامج إيران.

المصدر: "إنترفاكس"

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