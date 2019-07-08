تقاعد مفاجئ لمرشح ترامب إلى أرفع منصب في البحرية الأمريكية

في خطوة مفاجئة، قرر ضابط من أرفع مستوى في الجيش الأمريكي التقاعد عن الخدمة العسكرية، قبيل الموعد الذي كان من المقرر أن يتولى فيه قيادة القوات البحرية للولايات المتحدة.

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وأعلن الأميرال ويليام موران الذي كان من المتوقع أن يتولى منصب قائد العمليات البحرية وعضوية الأركان خلفا للأميرال جون ريتشاردسون عن قراره بشكل مفاجئ، لتزيد هذه الخطوة من التساؤلات بشأن حالة الفوضى التي تسود في قيادات الصف الأول في البنتاغون على خلفية استمرار شغور منصب وزير الدفاع منذ أكثر من ستة أشهر.

وتم ترشيح موران لهذا لمنصب الرفيع من قبل الرئيس دونالد ترامب، ووافق على ذلك مجلس الشيوخ في مايو الماضي، لكنه أبلغ مساء أمس وزير البحرية ريتشارد سبنسر في رسالة خطية عن قراره عدم الترشح وطالب بإحالته للتقاعد.

المصدر: "أسوشيتد برس"