أردوغان يشير إلى أصوات مزعجة تصدر بين حين وآخر لثني بلاده عن مساعيها في المتوسط

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بألا تمنع ما وصفها بالأصوات المزعجة بلاده من تحقيق مساعيها في البحر المتوسط، واعدا بمواصلة أعمال التنقيب هناك.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين في اسطنبول، إن السفن التركية تواصل أعمال البحث والتنقيب عن الطاقة شرق المتوسط.

وأضاف: "بعض الأصوات المزعجة تصدر بين حين وآخر من هنا وهناك، لكن هذه الأصوات لن تثني تركيا عن مساعيها في البحث والتنقيب بالمتوسط".

وأضاف أنه أبلغ مؤخرا بعض القادة المشاركين في قمة مجموعة العشرين باليابان بمدى حساسية شرق المتوسط بالنسبة لتركيا، وتابع: "اليونان دخلت مرحلة جديدة عقب فوز كيرياكوس ميتسوتاكيس بالانتخابات التشريعية، ونأمل أن تخلق هذه المرحلة فرصة للتعاون في بحري إيجة والمتوسط".

وتؤكد تركيا أنها لن تسمح لشركات الطاقة بأنشطة التنقيب والإنتاج في المناطق التي تدخل في نطاق الصلاحيات البحرية لجمهورية شمال قبرص التركية، فيما وتواصل سفينتا "فاتح" و"ياووز" التركيتان مهامهما في البحر المتوسط قرب قبرص في ما تعتبره أنقرة جرفا قاريا لتركيا.

وتعارض جمهورية قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل بشدة أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

المصدر: "الأناضول" + وكالات