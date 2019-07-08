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نتنياهو يتوصل إلى "استنتاج" حول جذور الفلسطينيين

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نتنياهو يتوصل إلى
AFP
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توصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى نتيجة مفادها أن الفلسطينيين القدماء جاؤوا من جنوب أوروبا، فيما يعود أصل أسلافهم المعاصرين إلى الجزيرة العربية.

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وذكر نتنياهو في تغريدة باللغة الإنجليزية أن الكتاب المقدس يذكر مكانا على الأرجح هو جزيرة كريت الحالية، ولذلك استنتج عدم وجود صلة بين الفلسطينيين القدماء والفلسطينيين المعاصرين، معتبرا أن أسلافهم جاؤوا من شبه الجزيرة العربية إلى "أرض إسرائيل" بعد آلاف السنين.

وفي جرة قلم، كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي زاعما أن ارتباط الفلسطينيين بـ"أرض إسرائيل" لا يعد شيئا مقارنة بـ 4000 عام من ارتباط الشعب اليهودي بهذه الأرض!

وكشف نتنياهو مصدر هذا الاستنتاج، مشيرا إلى أن "دراسة حديثة لحمض نووي أخذ من موقع فلسطيني قديم في مدينة عسقلان، تؤكد ما نعرفه من الكتاب المقدس، من أن أصل الفلسطينيين يعود إلى جنوب أوروبا".

وأرفق رئيس الوزراء الإسرائيلي تغريداته بدراسة نشرتها مجلة "سينس أدفانسيس"، ذكرت أن تحليلا حديثا للحمض النووي أظهر أن الفلسطينيين القدماء جاؤوا من جنوب أوروبا إلى منطقة الشام قبل أكثر من 3000 عام.

المصدر: RT

 

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