المكسيك تضبط 51 مهاجرا مخالفا في شاحنة واحدة

أعلنت السلطات المكسيكية عن اعتقال 51 مهاجرا غير شرعيين كانوا على متن شاحنة مكتظة بهم في ولاية زاكاتيكاس شمالي البلاد.

وقالت وزارة الأمن العام المكسيكية إنه تم ضبط المخالفين في منطقة كونسيبسيون ديل أورو وأنهم من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور ونيكاراغوا والإكوادور وبينهم 21 قاصرا، مشيرة إلى أنه ستتم إعادتهم جميعها إلى بلدانهم.

وذكرت أن قوات الأمن اعتقلت خلال العملية سائق الشاحنة، وبحوزته 225 ألف بيزو (نحو 11800 دولار) نقدا.

وارتفع عدد المخافين الذين يتسللون عبر المكسيك إلى الولايات المتحدة بشكل حاد منذ أكتوبر 2018، ما أدى إلى توتير العلاقات بين الولايات المتحدة وجارتها الجنوبية.

وعلى خلفية التهديد بالعقوبات التجارية الذي أطلقته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافقت حكومة الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في يونيو الماضي، على تشديد سياستها المتعلقة بالهجرة، واتخاذ إجراءات أمنية إضافية على طول المسارات المستخدمة من المخالفين، ونشرت أكثر من 21 ألف عنصر أمن على حدودها.

المصدر: "أ ف ب" + "أسوشيتد برس"