تل أبيب تكشف مبادرة إسرائيلية إماراتية بشأن مد سكك حديد من حيفا للسعودية حتى أبو ظبي

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية طرح مبادرة لربط السعودية والخليج مروراً بالأردن بخط السكك الحديدية الإسرائيلي وصولا إلى حيفا.

وقالت الوزارة على صفحتها "إسرائيل بالعربية" على "تويتر"، إن وزير الخارجية "إسرائيل كاتس" طرح المبادرة خلال زيارته مؤخرا للإمارات، حيث نشرت صحف عبرية، الاثنين (1 يوليو الجاري)، صوراً لكاتس، من باحة مسجد الشيخ زايد أحد أكبر مساجد العالم، خلال زيارته لأبوظبي نهاية يونيو الماضي، وتحديداً يوم الأحد الماضي.

وأضافت الوزارة في التغريدة: "طرح وزير الخارجية الإسرائيلي خلال زيارته لأبوظبي مبادرة تربط بين السعودية ودول الخليج مروراً بالأردن بشبكة السكك الحديدية الإسرائيلية وميناء حيفا في البحر الأبيض المتوسط. تتمخض المبادرة عن طرق تجارة إقليمية، أقصر وأرخص وأكثر أماناً، من شأنها دعم اقتصادات الدول".

طرح وزير الخارجية الإسرائيلي خلال زيارته لأبو ظبي مبادرة تربط بين السعودية ودول الخليج مرورا بالأردن بشبكة السكك الحديدية الإسرائيلية وميناء حيفا في البحر الأبيض المتوسط. تتمخض المبادرة عن طرق تجارة إقليمية، أقصر وأرخص وأكثر أمانا، من شأنها دعم اقتصادات الدول#كاريكاتيرpic.twitter.com/hAc6tt7PPI — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) 7 июля 2019 г.

ونقلت الصفحة على لسان الوزير، قوله خلال زيارته: "أنا متحمس بوجودي هنا في أبوظبي لتمثيل مصالح دولة إسرائيل مع دول الخليج. هناك تقدم ملحوظ في العلاقة بين إسرائيل ودول المنطقة، وسأواصل العمل مع رئيس الوزراء نتنياهو لتعزيز سياسة التعاون بناءً على قدرات إسرائيل في المجالات المدنية، والأمن والمخابرات".

وقال بيان صادر عن مكتب كاتس حينها إن: "وزير الخارجية الإسرائيلي التقى مسؤولاً إماراتيا كبيرا لم يكشف مكتبه عن اسمه، وناقش معه الخطر الإيراني على المنطقة عبر برنامج طهران النووي، وصواريخها الباليستية، وتمويلها للإرهاب في المنطقة".

المصدر: تويتر