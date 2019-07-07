إسرائيل تنهي تحقيقاتها بشأن عملية الكوماندوز الفاشلة في خان يونس

تسلم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت جنرال أفيف كوتشافي، نتائج تحقيق أجراه الجيش بشأن عملية كوماندوس إسرائيلية فاشلة بقطاع غزة في 11 نوفمبر الماضي.

وحسب تقرير صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائلية فقد حضر تسليم نتائج التحقيق كل من قادة القوات الخاصة الإسرائيلية، ونائب رئيس الأركان العامة ورئيس مديرية العمليات ورئيس مديرية الاستخبارات العسكرية وقائد سلاح الجو الإسرائيلي، ورئيس لجنة مراجعة هيئة الأركان العامة، اللواء نيتسان ألون.

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وأسفرت عملية الكوماندوس الفاشلة في خان يونس عن مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة آخر بجروح متوسطة. كما قُتل ستة من حركة حماس خلال اشتباكات مع مجموعة الكوماندوس الإسرائيلية.

وكان المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام، أبو عبيدة، قد أعلن بعد العملية أن أفراد الكوماندوز الإسرائيليين تسللوا إلى غزة تحت غطاء من الضباب، وكانوا يخططون لتركيب معدات لتنصت على شبكات اتصالات حماس.

وقالت المجموعة إن قوات كوماندوز أخرى دخلت غزة عبر معبر حدودي بحجة العمل مع جمعية خيرية دولية تعمل في القطاع.

ووفقا لبيان أصدره الجيش، فقد قال كوتشافي إن "الإعداد لعملية الكوماندوز لم يكن كاملا، وإن التحقيق أظهر عيوبا في تنفيذ أفراد الكوماندوز لمهامهم قبل وأثناء العملية، ما عرضهم في النهاية للقتل أو الإصابة".

يذكر أن اثنين من كبار قادة الجيش الإسرائيلي أجبرا على الاستقالة، وهما قائد وحدة النخبة سيرة مقلط، ورئيس شعبة العمليات الخاصة في مديرية الاستخبارات الإسرائيلية.

المصدر" جيروزاليم بوست