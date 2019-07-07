الشرطة التركية توقف 16 شخصا على خلفية تفجير الريحانية

أوقفت الشرطة التركية 16 مشتبها به في إطار التحقيقات المتعلقة بتفجير سيارة في قضاء الريحانية التابعة لولاية هطاي جنوبي تركيا، أمس الجمعة.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن مصادر أمنية، قولها إن الشرطة بحثت على خلفية التفجير عن جميع روابط الأشخاص الذين كانوا على متن السيارة، واكتشفت مجموعة من الاتصالات.

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وأشارت المصادر إلى أن الشرطة نفذت عملية في أماكن من الريحانية وإسكندرون وهطاي، "بناء على قرار قضائي للقبض على المشتبه بهم".

وأوضحت "الأناضول" أن فرق الشرطة تمكنت من القبض على 16 مشتبها بهم، ونقلتهم إلى مديرية الأمن في الولاية للتحقيق.

وقتل 3 سوريين جراء تفجير سيارة في قضاء الريحانية، وقال مسؤولون في ولاية هطاي إن التفجير نجم عن قنبلة يدوية الصنع.

المصدر: الأناضول