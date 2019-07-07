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تحرير نساء رهائن في مدينة أوديسا الأوكرانية

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تحرير نساء رهائن في مدينة أوديسا الأوكرانية
AFP ADEM ALTAN
(صورة أرشيفية)
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قالت قناة "112 أوكرانيا" إن شخصا من مدينة أوديسا، احتجز نساء رهائن، وطالب بفدية مبلغ مليون دولار ومروحية، مقابل إطلاق سراحهن.

وذكرت القناة أن المجرم المختطف تنازل في مرحلة من المفاوضات عن بعض مطالبه ووافق على إطلاق سراح إحدى المخطوفات مقابل 100 ألف دولار.

لكن الشرطة في المدينة اقتحمت المبنى واعتقلت الخاطف، وحررت المخطوفات.

وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام، إن الخاطف احتجز موظفين في إحدى المؤسسات المالية في المدينة رهائن.

المصدر: RT

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