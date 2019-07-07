في أول رحلة بعد استهدافها قبالة الفجيرة.. ناقلة تحمل الوقود إلى إيران

أكدت وكالة "بلومبرغ" أن إحدى الناقلات التي استهدفت قبالة الفجيرة الإماراتية من جهة مجهولة في مايو الماضي، انطلقت بشحنة من الوقود إلى إيران في أول رحلة لها منذ انتهاء أعمال ترميمها.

وأفادت الوكالة اليوم الأحد حسب بيانات نظام تتبع السفن، بأن الناقلة النرويجية Andrea Victory محملة بالوقود وتبحر حاليا في الجزء الشمالي من الخليج متجهة إلى ميناء خامنئي جنوب غربي إيران.

إقرأ المزيد

واستوردت إيران المشتقات النفطية العام الماضي لتلبية احتياجاتها الداخلية، بالتزامن مع تعزيز قدراتها في مجال التكرير، وذلك في وقت فرضت فيه الولايات المتحدة عقوبات صارمة على صادرات طهران النفطية.

المصدر: "بلومبرغ"