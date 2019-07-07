"الطاقة الذرية" بصدد إعداد تقرير حول مستوى تخصيب اليورانيوم الإيراني

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن مفتشيها الموجودين في إيران سيقدمون تقريرا للوكالة بمجرد تأكدهم من زيادة طهران مستوى تخصيبها لليورانيوم عن الحد الذي يسمح به الاتفاق النووي.

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وأكدت الوكالة أنها "على علم بإعلان إيران عن تخصيبها اليورانيوم، وأن "مفتشيها في إيران سيرفعون تقريرا لمقرها الرئيسي بمجرد تحققهم من التطور الذي أعلنت عنه إيران".

وأكدت طهران أن جميع الخيارات مطروحة حول مصير الاتفاق النووي، ومع أنها قلصت التزاماتها بهذا الاتفاق، إلا أنها أشارت إلى أن أبواب الدبلوماسية ما زالت مفتوحة.

وقال وزير الخارجية محمد جواد ظريف اليوم إن بلاده مستعدة للتراجع عن إجراءات التخصيب في حال وفاء الدول الأوروبية الموقعة على اتفاق فيينا بالتزاماتها.

المصدر: وكالات