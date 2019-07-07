ظريف: يمكن التراجع عن الإجراءات المعلنة في حال وفاء الدول الأوروبية بالتزاماتها ضمن الاتفاق النووي
Reuters /FW1F/Alison Williams
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قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن بلاده مستعدة للتراجع عن إجراءات تخصيب اليورانيوم في حال وفاء الدول الأوروبية الموقعة على اتفاق فيينا بالتزاماتها.
وأكد ظريف أن جميع الإجراءات التي اتخذتها طهران لتقليص التزاماتها ضمن اتفاق 2015 "يمكن الرجوع عنها" بشرط أن تفي الأطراف الأوروبية الموقعة بالتزاماتها.
وكتب في تغريدة على "تويتر" أن "إيران اليوم تدخل جولة ثانية من الخطوات التعويضية وفقا للفقرة 36 من الاتفاق النووي".
وأضاف "نحتفظ بكل الحق في مواصلة تطبيق التعويضات القانونية وفقا للاتفاق النووي، من أجل حماية مصالحنا في وجه الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة".
المصدر: رويترز
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