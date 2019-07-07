 
مباشر

ظريف: يمكن التراجع عن الإجراءات المعلنة في حال وفاء الدول الأوروبية بالتزاماتها ضمن الاتفاق النووي

أخبار العالم

ظريف: يمكن التراجع عن الإجراءات المعلنة في حال وفاء الدول الأوروبية بالتزاماتها ضمن الاتفاق النووي
Reuters /FW1F/Alison Williams
وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m3ah

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إن بلاده مستعدة للتراجع عن إجراءات تخصيب اليورانيوم في حال وفاء الدول الأوروبية الموقعة على اتفاق فيينا بالتزاماتها.

إقرأ المزيد
ظريف: اعتداءات الولايات المتحدة ضد إيران لم تبدأ في عهد ترامب
ظريف: اعتداءات الولايات المتحدة ضد إيران لم تبدأ في عهد ترامب

وأكد ظريف أن جميع الإجراءات التي اتخذتها طهران لتقليص التزاماتها ضمن اتفاق 2015 "يمكن الرجوع عنها" بشرط أن تفي الأطراف الأوروبية الموقعة بالتزاماتها.

وكتب في تغريدة على "تويتر" أن "إيران اليوم تدخل جولة ثانية من الخطوات التعويضية وفقا للفقرة 36 من الاتفاق النووي".

وأضاف "نحتفظ بكل الحق في مواصلة تطبيق التعويضات القانونية وفقا للاتفاق النووي، من أجل حماية مصالحنا في وجه الإرهاب الاقتصادي الذي تمارسه الولايات المتحدة".

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا