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طهران: آثرنا التروّي في تنشيط مفاعل أراك بعد وعود الأطراف بتنفيذ التزاماتها

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طهران: آثرنا التروّي في تنشيط مفاعل أراك بعد وعود الأطراف بتنفيذ التزاماتها
Reuters Handout
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أعلن عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، أن بلاده ستتروّى في تنشيط مفاعل أراك بعد تلقيها وعودا من الأطراف الأوروبية بتنفيذ التزاماتها.

وقال عراقجي إن رسالة ظريف إلى فيدريكا موغيريني مفوضة بروكسل للأمن والسياسة الخارجية تعتبر مفاعل أراك موضوعا منفصلا، وفي حال لم تتمكن الأطراف الباقية في الاتفاق النووي من العودة الى الجدول الزمني لتحديث مفاعل أراك، ستقوم إيران بإكمال إنشاء المفاعل في أراك بناء على الصيغة السابقة.

وأضاف عراقجي أن تقدما جيدا تحقق خلال الشهرين الماضيين في مفاعل أراك، حيث عقدت مجموعة العمل الخاصة بأراك اجتماعات جيدة برئاسة الصين وبريطانيا، وتم التوقيع على بعض العقود، وبعضها قيد التفاوض.

وتابع: "من الناحية التقنية والتخصصية حققنا تقدما جيدا، ونحن نرصد كما في السابق، تقدم الأمور في أراك"، مشيرا إلى أن طهران سنتخذ قرارا آخر إذا لم يتم تحديث مفاعل أراك حسب الجدول المتفق عليه، وستحدد مهلتها للتأكد من تلبية المطالب الإيرانية.

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المصدر: RT

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