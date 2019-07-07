نتنياهو: إعلان طهران زيادة تخصيب اليورانيوم "خطوة خطيرة" وعلى أوروبا فرض "عقوبات تلقائية" عليها

وصف اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرار طهران زيادة تخصيب اليورانيوم بـ"الخطوة الخطيرة"، وجدد دعوته للعواصم الأوروبية بفرض العقوبات على طهران.

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وجدد نتنياهو دعوته لباريس ولندن وبرلين فرض "عقوبات تلقائية" على إيران، مؤكدا أن القرار الإيراني "خطوة خطيرة جدا جدا".

وأضاف: "إيران انتهكت التزامها الرسمي أمام مجلس الأمن الدولي بعدم تخصيب اليورانيوم فوق مستوى محدد".

وتابع: "أتوجه لأصدقائي زعماء فرنسا وبريطانيا وألمانيا... لقد وقعتم على هذا الاتفاق وقلتم أنكم ستفرضون عقوبات قاسية في حال اتخاذ طهران هذه الخطوة، لقد كان ذلك قرارا في مجلس الأمن. أين أنتم منه الآن؟".

وختم بالقول: "تخصيب إيران لليورانيوم له هدف واحد فقط، وهو صناعة القنابل النووية".

من جهته، وصف وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز في وقت سابق من اليوم الأحد خطوة طهران بأنها "معتدلة"، محذرا في الوقت ذاته من أنها قد تعني سلوكها الطريق المودية لحيازة السلاح النووي.

وأكد شتاينتز أن طهران "تتجاهل الخطوط الحمراء التي تم الاتفاق عليها وأنها بدأت مسيرتها، مسيرة ليست بسيطة، تجاه حيازة الأسلحة النووية".

وكان نتنياهو قد دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا، إلى تشديد العقوبات على إيران في أعقاب قرار طهران زيادة إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب إلى ما فوق الكم المسموح به بموجب الاتفاق النووي.

المصدر: رويترز