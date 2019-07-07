وزير إسرائيلي: خطوة إيران الجديدة في تخصيب اليورانيوم "معتدلة"

وصف وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز خطوة طهران لزيادة تخصيب اليورانيوم بأنها "معتدلة"، محذرا في الوقت ذاته من أنها تعني سلوكها الطريق المودية لحيازة السلاح النووي.

وقال شتاينتز في حديث تلفزيوني اليوم الأحد: "إيران بدأت بزيادة تخصيب اليورانيوم، وإن كان ذلك على شكل زيادة معتدلة حتى الآن، لكنها شرعت في كسر القيود المفروضة عليها على تخصيب اليورانيوم".

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وتابع: "هذا يعني أنها تتجاهل الخطوط الحمراء التي تم الاتفاق عليها وأنها بدأت مسيرتها، مسيرة ليست بسيطة، تجاه حيازة الأسلحة النووية".

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت طهران أنها ستباشر في غضون ساعات بتخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.6%، مشيرة إلى أنها سترفع التخصيب إلى أي درجة تراها مناسبة وستنتج اليورانيوم بأي كمية مطلوبة.

المصدر: "رويترز"