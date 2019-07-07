جونسون: حديثي عن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ليس خدعة

أكد المرشح الأبرز لرئاسة الحكومة البريطانية بوريس جونسون، أنه "لا يخادع" عندما يتحدث عن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 أكتوبر القادم، في حال أصبح رئيسا للوزراء.

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وأكد جونسون لصحيفة "تيليغراف" أمس أن بريطانيا "كانت مستعدة للخروج في 29 مارس، وسنكون مستعدين في 31 أكتوبر ومن المهم أن يعرف شركاؤنا ذلك".

وأضاف: "على الأوروبيين أن ينظروا جيدا في أعيننا ويقولوا: يا إلهي! هؤلاء البريطانيون سيخرجون وفقا لشروطهم هم".

ومن المتوقع أن تغادر بريطانيا الاتحاد في 31 أكتوبر المقبل، إذا لم يقر البرلمان البريطاني اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع الاتحاد.

جدير بالذكر أن ماي، استقالت من زعامة حزب المحافظين الحاكم بعد فشلها في إقناع البرلمان 3 مرات متتالية بقبول خيارها لاتفاق "بريكست" بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي.

المصدر: "تيليغراف" + وكالات