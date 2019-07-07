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عراقجي: ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة لم تكن متجهة نحو سوريا

طهران: ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق لم تكن متجهة إلى سوريا

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طهران: ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة في جبل طارق لم تكن متجهة إلى سوريا
Reuters Stringer
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أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة لم تكن متجهة إلى سوريا، مضيفا أن ميناء بانياس لا يمتلك القدرة لاستيعاب كمية النفط التي كانت تحملها.

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ووصف عراقجي اليوم الأحد، احتجاز ناقلة النفط الإيرانية في المياه الدولية قرب جبل طارق بأنه "قرصنة بحرية"، مؤكدا أنه لا يوجد أي قانون يسمح لبريطانيا باحتجازها، ومطالبا لندن بالإفراج عنها بسرعة.

وأضاف أن طهران تسعى للإفراج عن ناقلة النفط بالوسائل الدبلوماسية والقانونية.

وفي تفسير لسبب تفادي ناقلة النفط الإيرانية قناة السويس، قال عراقجي إنها كانت تحمل مليوني برميل من النفط، وحجمها الكبير جعل من الصعب مرورها عبر السويس، ولذا اختارت مسارا آخر.

المصدر: RT

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