إسرائيل.. حريق بمنزل مربية الأطفال المشتبه بإساءتها للرضع

بدأت الشرطة الإسرائيلية تحقيقات بشأن حريق اندلع في باحة منزل عائلة مربية الأطفال الرضع، كرميل معودا، التي سبق أن وجهت لها قبل يومين تهما بإساءة معاملة الأطفال

وقال موقع "والا" الإسرائيلي إن الشرطة فتحت تحقيقا في الحريق الذي اندلع في منطقة روش هايوين، ولم يصب أحد جراء الحادث، وتمكنت العائلة من مغادرة المنزل عند اندلاع الحريق.

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ونقل "والا" عن مصدر في الشرطة أن الحريق متعمد، وأن المشتبه بهم لم يتم اعتقالهم بعد.

المصدر: موقع "والا" الإسرائيلي