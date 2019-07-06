زيلينسكي: ترامب قادر على حل مسألة "السيل الشمالي 2" لصالح أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إنه سيثير مسألة "السيل الشمالي 2" مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مؤكدا أن الأخير قادر على حل هذه المسألة لصالح أوكرانيا.

وفقا لقناة "112 أوكرانيا"، فإن زيلينسكي سيناقش القضية أيضا خلال اجتماعه مع الرئيس البولندي أندجي دودا في سبتمبر القادم.

وأضاف: "أعتقد أن السيدة (أنغيلا) ميركل (المستشارة الألمانية) والسيد (إيمانويل) ماكرون (الرئيس الفرنسي) لن يؤثرا على استمرار بناء السيل الشمالي"، مشيرا إلى أن ميركل وماكرون يتأثران بشدة بالسوق المحلية الأمر الذي يمنعهما من فعل أي شيء حيال ذلك، وفقا لزيلينسكي.

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وأكد زيلينسكي أن الحل الوحيد لهذه القضية سيعثر عليه خلال اجتماع في البيت الأبيض، قائلا: "هذا هو الشخص الوحيد (ترامب) الذي، أنا متأكد، من أنه سيحل هذه القضية لصالح أوكرانيا".

المصدر: RT