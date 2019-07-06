رئيس سريلانكا يرفض منح القوات الأمريكية الوصول الحر لموانئ البلاد

أعلن رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا أنه لن يسمح لحكومة بلاده بإبرام صفقة عسكرية مع الولايات المتحدة ستمنح للقوات الأمريكية الوصول الحر إلى موانئ البلاد.

وأعرب سيريسينا اليوم السبت، أثناء فعالية رسمية عن معارضته المبدئية لمشروع "اتفاقية وضع القوات" (SOFA) التي يتفاوض عليها الطرفان، قائلا: "لن أسمح بإبرام أي اتفاقية تنسف استقلالنا وسيادتنا".

وأشار الرئيس الذي تنتهي ولايته في يناير إلى أن بعض الاتفاقيات التي يجري التفاوض بشأنها حاليا تضر بمصالح البلاد، مضيفا: "لن أسمح بإبرام SOFA التي تهدف إلى خيانة شعبنا، وبعض القوى الأجنبية تريد أن تجعل من سريلانكا إحدى قواعدها، لكنني لن أسمح لها بدخول بلادنا وتحدي سيادتنا".

وجاءت هذه التصريحات على خلفية استمرار الخلاف بين رئيس سريلانكا ورئيس الوزراء الموالي للغربرانيل ويكرميسينغ.

وتقضي الاتفاقية بتقديم تسهيلات إضافية متبادلة لاستخدام مرافق الموانئ للطرفين ووصول عسكرييهما ومتعاقديهما إلى الموانئ.

وأعلنت واشنطن قبل عام تخصيصها 39 مليون دولار لتعزيز الأمن البحري في سريلانكا، على خلفية تنافسها مع الصين في المحيط الهندي، في وقت تكثف فيه بكين استثماراتها في هذه الدولة.

وسمحت سريلانكا للصين في عام 2017 باستئجار ميناء هامبانتوتا الاستراتيجي لمدة 99 عاما، بسبب عجزها عن تسديد ديونها أمام بكين.

المصدر: أ ف ب