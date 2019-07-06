مراسلتنا: الانفجار بالقرب من وزارة الدفاع الإسرائيلية إشاعة
AFP JACK GUEZ
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نفت مراسلتنا في القدس، الأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام غربية حول وقوع انفجار بالقرب من مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، نجم عن سيارة مفخخة.
وأكدت مراسلتنا، أن الأمر عبارة عن "إشاعة" تتناقلها بعض وسائل الإعلام.
🔴 عاجل - مراسلة فرانس24: انفجار سيارة مفخخة بالقرب من وزارة الدفاع في تل أبيب https://t.co/HJkF5QsQNapic.twitter.com/svv6sVjo1e— فرانس 24 عاجل (@BreakingF24_ar) July 6, 2019
وكانت وكالة "فرانس 24" الفرنسية، نقلت خبرا مفاده أن "انفجارا وقع بالقرب من مبنى وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب"، مشيرة إلى أن "الحادث نجم عن انفجار سيارة كانت قرب المبنى".
المصدر: RT + وكالات
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