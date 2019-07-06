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مصرع وإصابة 22 شخصا بتفجير مسجد شرقي أفغانستان

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مصرع وإصابة 22 شخصا بتفجير مسجد شرقي أفغانستان
Reuters OS/MDP
ضابط شرطة أفغاني يقف أمام مسجد تعرض لتفجير (أرشيف)
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قتل شخصان على الأقل وأصيب 20 آخرون بانفجار لغم زرعه مسلحون في مسجد في ولاية غزني شرقي أفغانستان أمس الجمعة.

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وقال المتحدث باسم الحكومة الإقليمية عارف نوري اليوم، إن التفجير الدموي وقع مساء يوم الجمعة عندما كان المصلون داخل المسجد في مدينة غزني عاصمة الولاية وأسفر عن مقتل شخصين على الفور وجرح 20 آخرين، بعضهم في حال خطرة، مضيفا أن جميع الضحايا مدنيون.

ورغم عدم إعلان أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم، فإن السكان المحليين لا يستبعدون تورط الجماعات المسلحة، مشيرين إلى أن حركة "طالبان" أو تنظيم "داعش" يمكن أن يكونا وراء الهجوم "لأن كلا المجموعتين أعلنتا مسؤوليتهما عن مثل هذه التفجيرات في الماضي".

المصدر: "شينخوا"

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