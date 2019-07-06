أكد مسؤول في عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) أن ناقلة عملاقة ترفع علم المملكة المتحدة توقفت في الخليج في وقت مبكر اليوم السبت، وهي الآن "آمنة وبخير".

وقال المسؤول لوكالة "رويترز" إن ناقلة النفط "باسيفيك فوياجر" توقفت في إجراء روتيني لضبط وقت وصولها إلى الميناء التالي، واستأنفت مسيرها منذ حينه.

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وأضاف أن "عمليات التجارة البحرية" التابعة للبحرية البريطانية، والتي تنسق الملاحة في الخليج، تبقى على اتصال مباشر بالسفينة.

وفي وقت سابق من اليوم نفت طهران صحة التقارير التي تحدثت عن احتجازها ناقلة نفط بريطانية في مياه الخليج، واصفة هذه التقارير بالمفبركة.

المصدر: "رويترز"



