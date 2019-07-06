أنباء عن توقف ناقلة نفط بريطانية في مياه الخليج وطهران تنفي نبأ احتجازها
Reuters Jon Nazca
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نفت طهران صحة الأنباء التي تتحدث عن احتجازها ناقلة نفط بريطانية في مياه الخليج، واصفة هذه التقارير بالمفبركة.
وظهرت معلومات على موقع "تويتر" تفيد بأن ناقلة عملاقة ترفع العلم البريطاني واسمها "باسيفيك فوياجر" قد توقفت في الخليج.
وتأتي هذه الأنباء بعد تهديد أطلقه أمس الحرس الثوري الإيراني بالاستيلاء على ناقلة بريطانية ردا على احتجاز لندن ناقلة نفط إيرانية في جبل طارق مؤخرا.
المصدر: "رويترز"
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