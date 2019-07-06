سحب رئيس أوكرانيا السابق بترو بوروشينكو 34 مليون دولار نقدا من حسابه المصرفي خلال شهر واحد فقط، ما أثار الشبهات حول احتمال استخدامه هذه الأموال لكسب الانتخابات النيابية المقبلة.

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وكشف نائب رئيس الإدارة الرئاسية السابق في أوكرانيا أندريه بورتنوف، أمر سحب بوروشينكو لهذه المبالغ الطائلة في بلاد تعاني من أزمة اقتصادية خانقة، وكتب على "فيسبوك": بوروشينكو سحب الأموال في الفترة بين 17 مايو و18 يونيو من بنك الاستثمار الدولي الذي يملكه شخصيا، أي بعد خسارته الانتخابات الرئاسية أمام منافسه فلاديمير زيلينسكي بأيام قليلة.

وأضاف بورتنوف أنه تم سحب ما مجموعه 34 مليون دولار، وكان وزن المبلغ بأكمله حوالي 340 كغ من الأوراق النقدية من فئة مئة دولار.

وتوقع بورتنوف الذي يمتهن المحاماة، أن يكون سبب سحب بوروشينكو لهذه الأموال "إخفاؤها" خوفا من مصادرتها، أو صرفها لرشوة الناخبين في الانتخابات البرلمانية المقررة الخريف المقبل، وذكر أن السلطات المختصة تحقق في هذا الأمر، وتعتزم دراسة مصير هذه الأموال بالتفصيل.

وأقام بورتنوف في وقت سابق عدة دعاوى جنائية على بوروشينكو لدى مكتب التحقيقات الحكومي، اعتبر فيها أنه ارتكب جرم الخيانة العظمى عندما أرسل مجموعة من البحارة على متن 3 سفن حربية إلى مضيق كيرتش لاستفزاز روسيا الخريف الماضي، وأنه استولى بطريقة غير مشروعة على القناة التلفزيونية "مباشر"، واستحوذ على 300 مليون دولار عند بيع مصنع كوزنيا ريبالسكي الحكومي، وقام بتبييضها رغم أنها عائدات مشبوهة وغير مشروعة.

المصدر: "نوفوستي"