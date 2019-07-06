إصابة 14 جنديا إسرائيليا بحريق في سجن عسكري

أصيب الليلة الماضية 14 جنديا من الجيش الإسرائيلي بالاختناق إثر حريق اندلع في السجن العسكري رقم 4 بقاعدة تسريفين.

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ووصفت إصابة أحد الجنود بالمتوسطة حيث نقل إلى مستشفى أساف هاروفية لتلقي العلاج فيما إصابات الجنود الآخرين وصفت بالطفيفة لاستنشاقهم الدخان.

وذكرت المصادر الإسرائيلية أن الحريق نجم عن تماس كهربائي في أحد الأجهزة بالسجن.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي makan