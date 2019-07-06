 
مباشر

ترامب يصر على إدراج سؤال الجنسية الأم ويسعى للالتفاف على قرار المحكمة العليا

أخبار العالم

ترامب يصر على إدراج سؤال الجنسية الأم ويسعى للالتفاف على قرار المحكمة العليا
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m34q

تصر إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مساعيها لإدراج سؤال مثير للجدل عن الجنسية الأم للأمريكيين قبل قدومهم إلى الولايات المتحدة في إحصاء السكان لعام 2020.

وأكد الرئيس الأمريكي في تصريح صحفي أمس الجمعة سعيه لإصدار مرسوم رئاسي في هذا الشأن للالتفاف على قرار المحكمة العليا، مشيرا إلى أن لديه "4 أو 5 طرق للقيام بذلك".

واعترضت جماعات معنية بالدفاع عن الحقوق المدنية وإدارات بعض الولايات على مقترح إدراج سؤال الجنسية ووصفوه بأنه حيلة جمهورية لتخويف المهاجرين للعزوف عن المشاركة في المسح السكاني والتلاعب بتعداد السكان الذين يعيشون في مناطق تميل للديمقراطيين وتزداد فيها أعداد المهاجرين.

ومنعت المحكمة العليا إضافة هذا السؤال وقالت إن مسؤولي الإدارة قدموا أسبابا "مختلقة" لإدراج السؤال في المسح السكاني الذي يجرى كل 10 سنوات، لكنها تركت الباب مفتوحا أمام احتمال أن تقدم الإدارة مبررات معقولة.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا