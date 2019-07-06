 
مباشر

للمرة الثانية في يومين زلزال يضرب كاليفورنيا وبقوة 7.1 درجة

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m34n

أعلن مركز المسح الجيولوجي الأمريكي اليوم السبت، أن زلزالا قويا بلغت شدته 7.1 درجة هزّ جنوب كاليفورنيا، بعد يوم من أعنف زلزال في المنطقة منذ 25 عاما، دون تسجيل أي أضرار.

ووقع الزلزال في عمق عشرة كيلومترات وعلى بعد 125 ميلا إلى الشمال من لوس أنجلوس وتراجعت شدته لاحقا إلى 6.9 درجة حسب وكالة رصد الزلازل الأورومتوسطية.

وهزت توابع قوية المنطقة الصحراوية منذ وقوع زلزال بلغت قوته 6.4 درجة يوم الخميس وقال مسؤولون إنه لم يتم الإبلاغ عن إصابات ناتجة عن الزلزال، لكن منزلين اشتعلت فيهما النار بعد ضرر أصاب أنابيب غازهما المنزلي.

المصدر: وكالات

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا