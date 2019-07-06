موسكو وطهران تردان على دعوة واشنطن لاجتماع طارئ لـ"الدولية الذرية"

انتقدت موسكو وطهران دعوة واشنطن لعقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول الأنشطة النووية الإيرانية بعد تخطي مخزون إيران من اليورانيوم المخصب الـ300 كغ.

واعتبر ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أن بحث انحراف إيران عن تنفيذ التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي ليس من اختصاص مجلس محافظي الوكالة.

إقرأ المزيد

وكتب عبر "تويتر" أمس الجمعة: "طلب أحد أعضاء مجلس محافظي الوكالة عقد جلسة حول إيران الأسبوع المقبل. فليكن كذلك، ولكن ما الذي سيناقشه المجلس؟ الانحرافات الإيرانية عن الاتفاق النووي؟ لكنها لا تشكل انتهاكا من حيث اختصاص الوكالة، ومجلس المحافظين ليس حلبة مناسبة لمثل هذه المناقشات".

بدورها، وصفت ممثلية إيران في المنظمات الدولية في فيينا موقف واشنطن بأنه مزحة التاريخ المرة.

وكتبت الممثلية الإيرانية على "تويتر": "من السخرية أن النظام الذي نقض الاتفاق النووي بانسحابه منه بصورة غير قانونية وأحادية الجانب، وكان يضغط على الآخرين للقيام بإجراء مماثل واستخدم القوة لمنع تنفيذه من قبل المجتمع الدولي، يعرب عن قلقه إزاء هذا الاتفاق".

واعتبرت إيران أن طلب واشنطن المنتهك الرئيسي للاتفاق النووي عقد اجتماع لمجلس محافظي الوكالة، دليل على عزلتها في معارضتها نهج التعددية وسيادة القانون في القضايا الدولية .

وكانت المنظمة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت أمس أنها ستعقد الأربعاء المقبل اجتماعا طارئا حول الملف النووي الإيراني بطلب من الولايات المتحدة، بعد تجاوز مخزون طهران من اليورانيوم المخصب عتبة الـ300 كغ.

المصدر: وكالات