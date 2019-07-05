ممثل أمريكي: ترامب "طاغية" وحقبته مليئة بالخوف والكراهية والأكاذيب والتواطؤ

وجه الممثل الأمريكي كريس إيفانز، انتقادات شديدة اللهجة لرئيس بلاده دونالد ترامب، من دون أن يسميه، وذلك تعليقا على خطاب الأخير بمناسبة عيد الاستقلال.

ودعا الممثل، المعروف ببطولته فيلم "كابتن أمريكا"، الأمريكيين، في تغريدة، إلى تغليب الشجاعة على الطغيان.

Happy 4th of July! A day that represents courage in the face of tyranny. Take a moment today to question how history will look back on this chapter. Time brings truth into focus. This period of fear, hate, lies and complicity will be studied by generations to come. 🇺🇸 — Chris Evans (@ChrisEvans) 4 июля 2019 г.

وأضاف في التغريدة: "يوم استقلال سعيد. الرابع من يوليو يوم سعيد يمثل الشجاعة في مواجهة الطغيان. توقفوا لدقيقة وفكروا كيف سينظر التاريخ إلى هذا الفصل. الزمن يرسخ الحقيقة. هذه الحقبة من الخوف، الكراهية، الأكاذيب والتواطؤ، سوف تدرسها الأجيال القادمة.

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يذكر أن كريس يواظب على انتقاد ترامب بدءا من ملف اتفاقية المناخ وليس انتهاء بروسيا على الرغم من نصائح المحيطين به بأن ذلك سيحطم مسيرته المهنية.

المصدر: "هوف بوست"