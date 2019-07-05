حادث لامبيدوسا.. قبطانة سفينة إنقاذ المهاجرين تقاضي وزير داخلية إيطاليا

تعتزم كارولا ريكيت، قبطانة سفينة منظمة Sea-Watch الإغاثية والتي أفرج عنها القضاء الإيطالي بعد رسو سفينتها عنوة في ميناء لامبيدوسا، مقاضاة وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني.

واحتجزت ريكيت (31 عاما) لدى السلطات الإيطالية السبت الماضي، في أعقاب رسو سفينتها في الميناء الإيطالي، وعلى متنها 40 مهاجرا تم إنقاذها في البحر المتوسط، وذلك بعد يومين من انتظار السفينة الموافقة لدخول الميناء.

لكن محكمة أخلت سبيل القبطانة يوم الثلاثاء الماضي، وأسقطت اتهامات بأنها عرّضت أرواح عسكريين إيطاليين للخطر بدخول المياه الإقليمية الإيطالية متجاهلة أمر سفينة عسكرية إيطالية والرسو في الميناء عنوة.

وأعلن محامي ريكيت، أليساندرو غامبيريني، في حديث إلى إذاعة CusanoCampus اليوم الجمعة، أن شكوى أعِدت ضد سالفيني الذي وصف القبطانة مرارا بـ"قرصانة" و"خارجة عن القانون" متعهدا بترحيلها من إيطاليا.

وتنوي ريكيت اتهام وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء الإيطالي بالتشهير وتأجيج الكراهية، وخاصة أنها تعرضت لتهديدات بالقتل والاغتصاب في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المحامي أن ريكيت ستطالب بفرض غرامة على سالفيني.

من جانبه، كرر وزير الداخلية الذي يتزعم حزب "الرابطة" اليميني، عبر "تويتر"، اتهام ريكيت بـ "انتهاك القانون ومهاجمة سفن حربية إيطالية"، مشددا على أنه لا يخشى "شيوعية ألمانية فاسدة".

ولا تزال ريكيت التي لا يعرف مكانها حاليا تواجه اتهامات محتملة بالمساعدة في تنظيم الهجرة غير المشروعة وتجاهل أوامر المسؤولين، ومن المقرر أن تستجوب الأسبوع المقبل، فيما لا تزال سفينتها محتجزة لدى السلطات الإيطالية حتى انتهاء التحقيق في القضية.

المصدر: رويترز