محكمة تركية تلغي أحكام السجن المؤبد بحق 3 صحفيين

قضت محكمة تركية بإلغاء أحكام السجن مدى الحياة الصادرة بحق 3 صحفيين متهمين بالإرهاب وانتهاك الدستور.

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن المحكمة برأت الصحفيين أحمد ألتان ونظلي إيليجاك من تهم انتهاك الدستور، لكنها أبقت على تهمة مساعدة منظمة تابعة للداعية والسياسي المعارض فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة، والتي تعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وتحملها مسؤولية محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

إقرأ المزيد

وقضت المحكمة أيضا بإطلاق سراح الصحفي محمد ألتان، شقيق أحمد، وتبرئته من كافة التهم نظرا لعدم وجود أدلة كافية.

وبعد قرار المحكمة ستنظر في القضية محكمة على مستوى أدنى.

وكانت الدول الغربية ومنظمات حقوق الإنسان، قد انتقدت القضاء التركي، بسبب حكمه بالسجن المؤبد على الصحفيين الثلاثة.

المصدر: رويترز