إدانة أفراد عصابة انتهجت أكبر استعباد معاصر في بريطانيا

أدان القضاء البريطاني، 8 أشخاص بتهمة الانتماء إلى ما يعد أكبر شبكة استعباد معاصر كشفت مؤخرا في المملكة المتحدة.

وتبين ضمن إطار تحقيق أمني استمر لثلاثة أعوام أن عصابة إجرامية منظمة قادتها عائلة من أصول بولندية كانت تغري أشخاصا مشردين وسجناء مفرجا عنهم ومدمنين على الكحول في بولندا لنقلهم إلى بريطانيا، وتعدهم برواتب عالية، لكن بعد وصولهم للمملكة المتحدة أجبر هؤلاء، البالغ عددهم 400 شخصا على العمل في مزارع ومراكز لإعادة التدوير ومصانع منشقات المداجن، مقابل مبالغ مالية زهيدة للغاية، (50 سنتا يوميا)، فيما حقق أرباب عملهم "المجرمون" أرباحا تقدر بمليوني جنيه إسترليني (2.5 مليون دولار).

وعاش ضحايا الشبكة الإجرامية ظروفا إنسانية مروعة في مساكن مكتظة مع عدم توفر الخدمات الأساسية، واضطروا إلى تناول غذاء فاسد، وضربوا وأهينوا من قبل قادة العصابة الإجرامية.

ولم يتلق أحد الضحايا أي عوض مادي مقابل عمله، فيما اضطر آخر إلى الاغتسال في قناة، فيما كان أرباب عملهم يرتدون ملابس غالية ويستقلون سيارات فاخرة.

وكان أعضاء الشبكة يصادرون الوثائق الشخصية لضحاياهم ويتوجهون نيابة عنهم إلى الحكومة بطلب الحصول على مساعدة مالية.

وأشار أحد الضحايا إلى أن بعض المشردين في بريطانيا يعيشون ظروفا أفضل بكثير من الذين أصبحوا في قبضة الشبكة الإجرامية التي نشطت من عام 2011 حتى 2017، وكشفتها منظمة خيرية التقت بعض ضحاياها.

وفي أعقاب محاكمتين أدان القضاء البريطاني ثمانية أشخاص، جميعهم من أصول بولندية، بمن فيهم ثلاث نساء، وصدرت بحق بعضهم أحكام بالسجن لفترات تتراوح بين أربعة و11 عاما.

المصدر: غارديان