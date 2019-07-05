 
مباشر

الدنمارك تتهم 3 أشخاص بتزويد "داعش" بطائرات مسيرة

أخبار العالم

الدنمارك تتهم 3 أشخاص بتزويد
Reuters Ritzau Scanpix Liselotte Sabroe REUTERS
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m32h

وجهت السلطات الدنماركية الاتهامات لثلاثة أشخاص بتزويدهم تنظيم "داعش" الإرهابي بطائرات مسيرة.

وأكد المدعي كريستيان كيرك أن المتهمين الثلاثة في سن 30 عاما، ويحمل اثنان منهم الجنسية الدنماركية، كانوا يشترون خلال الفترة بين عامي 2013 و2017 بشكل متعمد ومنتظم، طائرات مسيرة صغيرة وقطع غيار لها وكاميرات حرارية ومعدات مختلفة لتسليمها لاحقا لمسلحي "داعش" في سوريا والعراق.

وأشار إلى أن تلك الدرونات والمعدات تحولت في أيدي الإرهابيين إلى أسلحة في غاية الخطورة واستخدمت في الأعمال القتالية، وقال: "قد يبدو ذلك قائمة مشتريات لمشروع ترفيهي، لكن الأمر خطير للغاية".

المصدر: "أسوشيتد برس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا