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ولايتي: طهران ستباشر في تخصيب اليورانيوم أعلى من المسموح

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ولايتي: طهران ستباشر في تخصيب اليورانيوم أعلى من المسموح
Reuters Sergei Mamontov
طهران تعلن أنها ستزيد مستوى تخصيب اليورانيوم الأحد المقبل
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أعلن علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية، أن إيران ستزيد تخصيب اليورانيوم أكثر من المسموح به في الاتفاق النووي، اعتبارا من الأحد المقبل.

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وأكد ولايتي اليوم الجمعة، أن رفع مستوى التخصيب سيكون متناسبا مع حاجات إيران لاستئناف أنشطتها النووية السلمية.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن طهران ستخفض المزيد من التزاماتها النووية في السابع من الشهر الجاري، وستبدأ تخصيب اليورانيوم بالقدر الذي تحتاجه.

وأكد روحاني أن إيران لن تكتفي بتخصيب اليورانيوم عند مستوى 3.67% بعد السابع من الشهر الجاري، بل سترفع مستوى التخصيب بداية من السابع من الشهر الجاري.

يتبع..

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