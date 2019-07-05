أعلن علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية، أن إيران ستزيد تخصيب اليورانيوم أكثر من المسموح به في الاتفاق النووي، اعتبارا من الأحد المقبل.

إقرأ المزيد

وأكد ولايتي اليوم الجمعة، أن رفع مستوى التخصيب سيكون متناسبا مع حاجات إيران لاستئناف أنشطتها النووية السلمية.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أن طهران ستخفض المزيد من التزاماتها النووية في السابع من الشهر الجاري، وستبدأ تخصيب اليورانيوم بالقدر الذي تحتاجه.

وأكد روحاني أن إيران لن تكتفي بتخصيب اليورانيوم عند مستوى 3.67% بعد السابع من الشهر الجاري، بل سترفع مستوى التخصيب بداية من السابع من الشهر الجاري.

يتبع..