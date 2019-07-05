طهران تؤكد استمرار اعتقال إسرائيل 4 دبلوماسيين إيرانيين منذ 37 عاما

أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان، أن الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة المختطفين في لبنان، معتقلون في سجون إسرائيل منذ عقود.

وكتب عبد اللهيان في الذكرى السنوية الـ37 لفقدانهم، "أن الدبلوماسيين الإيرانيين الأربعة وهم محسن موسوي وأحمد متوسليان وكاظم أخوان وتقي رستكار مقدم الذين تم اعتقالهم صيف 1982، ما زالوا رهن الاعتقال لدى الكيان الصهيوني".

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يذكر أنه في 4 يوليو 1982، اختطف الدبلوماسيون الإيرانيين الأربعة على حاجز البربارة عند مدخل بيروت، الذي كان معلما أساسيا من معالم الحرب الأهلية اللبنانية.

وتؤكد إيران أن دبلوماسييها الأربعة، الذين اختطفتهم مليشيات مسيحية، لا يزالون على قيد الحياة، رغم تأكيد مسؤول في "القوات اللبنانية" أنهم قتلوا على أيدي عناصر قواته.

المصدر: وكالة "فارس"