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مصرع 7 أمريكيين بتحطم مروحية قبالة سواحل جزر البهاما

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مصرع 7 أمريكيين بتحطم مروحية قبالة سواحل جزر البهاما
Reuters NIR/VS
تحطم مروحية في البحر (أرشيف)
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أعلنت شرطة جزر البهاما أن 7 أمريكيين قتلوا الخميس بتحطم مروحية قبالة سواحل جزيرة غراند كاي، كانت تقلهم إلى مدينة فورت لودرديل بفلوريدا.

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وأكد بيان صادر عن الشرطة أن المروحية المنكوبة اختفت عن الرادار بعد مغادرتها جزيرة غراند كاي بقليل، قبل أن تكتشف السلطات وسكان محليون موقع تحطمها على بعد ميلين من الجزيرة.

وأضاف البيان أن القتلى هم أربع نساء وثلاثة رجال، دون تقديم المزيد من المعلومات عن هوياتهم.

ونقلت صحيفة "ذي ريجستر هيرالد" الصادرة بفيرجينيا الغربية عن حاكم الولاية جيم جاستيس قوله إن أحد القتلى هو كريس كلاين رجل الأعمال الملياردير في مجال التعدين.

المصدر: usatoday

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