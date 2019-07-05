مقتل شخصين بانفجار سيارة في بلدة الريحانية جنوبي تركيا
Reuters osman orsal
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قتل شخصان وجرح عدد آخر بانفجار سيارة مفخخة في بلدة الريحانية في ولاية هطاي جنوبي تركيا.
وأفادت مصادر أمنية بأن الانفجار وقع في شارع محمد عاكف أرصوي على بعد نحو 750 مترا عن مبنى القائمقامية، ولفتت إلى توجه سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الانفجار.
انفجار بسيارة في بلدة ريحانلي بولاية هطاي جنوبي #تركياhttps://t.co/W41lh3XnZHpic.twitter.com/TACUUCeW2w— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) 5 июля 2019 г.
وتعليقا على الانفجار، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه من الواضح أن قنبلة انفجرت في السيارة جنوب تركيا، والتحقيقات الأولية تشير إلى أن التفجير في الريحانية قد يكون "عملا إرهابيا".
المصدر: "رويترز"+ "الأناضول"
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