مقتل شخصين بانفجار سيارة في بلدة الريحانية جنوبي تركيا

قتل شخصان وجرح عدد آخر بانفجار سيارة مفخخة في بلدة الريحانية في ولاية هطاي جنوبي تركيا.

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وأفادت مصادر أمنية بأن الانفجار وقع في شارع محمد عاكف أرصوي على بعد نحو 750 مترا عن مبنى القائمقامية، ولفتت إلى توجه سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع الانفجار.

وتعليقا على الانفجار، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه من الواضح أن قنبلة انفجرت في السيارة جنوب تركيا، والتحقيقات الأولية تشير إلى أن التفجير في الريحانية قد يكون "عملا إرهابيا".

المصدر: "رويترز"+ "الأناضول"