قادة الجيش الأمريكي "يزدرون" ترامب ويعتبرون احتفال 4 يوليو "مسيّسا"

رفض كبار قادة الجيوش الأمريكية المشاركة في الاستعراض العسكري الذي أقيم أمس بمناسبة عيد استقلال الولايات المتحدة، في خطوة اعتبرت "ازدراء" بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وبرر "البنتاغون" غياب قادة الجيش والبحرية والقوات الجوية وسلاح المارينز عن خطاب ترامب، بحجة "التضارب في الجدول الزمني".

وحضر الاحتفال وزير الدفاع بالوكالة مايك إسبر، ورئيس هيئة الأركان جوزيف دانفورد، فيما غاب عنه الأعضاء الكبار في المجلس العسكري الأعلى الأمريكي، واحتل النواب وأعضاء الكونغرس المشاركون في الاحتفال أماكن قادة الجيوش على المنصة.

ووزعت وزارة الدفاع الأمريكية 5000 بطاقة دعوة لحضور الاستعراض على العسكريين العاملين في البنتاغون، لكن عدد الحضور منهم لم يتجاوز الـ800 فقط.

وذكرت الصحيفة أن قادة الجيوش الأمريكية وصفوا الاحتفال الذي أقامه ترامب لمناسبة 4 يوليو، بالمسيس، وأفادت بأن "استخدام ترامب للقوات الأمريكية المسلحة يعد "جزءا لا يتجزأ من حملته الرئاسية".

وذكرت صحيفة "تايمز" أن ترامب الذي ألقى خطابه على مدرج نصب لنكولن التذكاري "انتهك التقاليد وتحدى الطابع اللاسياسي للمناسبة الوطنية".

وقدرت قناة "سي إن بي سي" كلفة الاحتفال بحوالي 94 مليون دولار، وبينما رفض البيت الأبيض تقديم تفاصيل حول كلفة الاستعراض، قال ترامب إنها "قليلة جدا مقارنة بما يستحق... نحن نملك الطائرات، ولدينا الطيارون والمطارات... كل ما نحتاج إليه هو الوقود".

الجدير ذكره أن ترامب كان قد أعرب عن رغبته في تنظيم واشنطن استعراضا عسكريا على غرار احتفالات "الباستيل" في باريس التي حضرها عام 2017 إلى جانب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

المصدر: "تايمز"+ CNN