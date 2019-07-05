 
مباشر

اعتقال أمريكيين أحرقا علم بلادهما أمام البيت الأبيض في عيد الاستقلال

أخبار العالم

اعتقال أمريكيين أحرقا علم بلادهما أمام البيت الأبيض في عيد الاستقلال
twitter
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m2yc

ألقت السلطات الأمريكية القبض على اثنين من المتظاهرين أمام البيت الأبيض أحرقا العلم الأمريكي، في احتجاج غير مرخص من دائرة الحدائق الوطنية.

ونشرت وسائل إعلام ونشطاء على الإنترنت مقاطع فيديو تظهر إقدام اشخاص وسط تجمع من الناس على إحراق العلم الأمريكي أمس الخميس.

ونقل موقع "ذي هيل" عن مسؤول أمني، أن شخصا اعتقل بتهمة الاعتداء على أحد ضباط الشرطة وإشعال حريق، وقبض على ثان بتهمة عرقلة تحقيق الشرطة ومقاومة رجال الأمن.

ولفت الموقع إلى أن مجموعة من المتظاهرين تعاضدوا بشبك الأيدي بعد حرق العلم وهتفوا "أمريكا لم تكن رائعة أبدا"، في إشارة إلى شعار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وجرى الاعتقال قبل إلقاء ترامب خطاب "تحية لأمريكا" عند نصب لنكولن التذكاري في عيد الاستقلال، وهو يوم عطلة فدرالية في الولايات المتحدة للاحتفال بذكرى استقلال البلاد.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا