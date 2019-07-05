اعتقال أمريكيين أحرقا علم بلادهما أمام البيت الأبيض في عيد الاستقلال

ألقت السلطات الأمريكية القبض على اثنين من المتظاهرين أمام البيت الأبيض أحرقا العلم الأمريكي، في احتجاج غير مرخص من دائرة الحدائق الوطنية.

Far-left activists are burning the American flag outside the White House on the 4th of July pic.twitter.com/uyJ9N9U69y — Ryan Saavedra (@RealSaavedra) 4 июля 2019 г.

ونشرت وسائل إعلام ونشطاء على الإنترنت مقاطع فيديو تظهر إقدام اشخاص وسط تجمع من الناس على إحراق العلم الأمريكي أمس الخميس.

ونقل موقع "ذي هيل" عن مسؤول أمني، أن شخصا اعتقل بتهمة الاعتداء على أحد ضباط الشرطة وإشعال حريق، وقبض على ثان بتهمة عرقلة تحقيق الشرطة ومقاومة رجال الأمن.

Joey Johnson was just arrested by the Secret Service after burning an American flag outside the White House #FourthofJuly#SaluteToAmericapic.twitter.com/eFbRn2dlhC — Steven Nelson (@stevennelson10) 4 июля 2019 г.

ولفت الموقع إلى أن مجموعة من المتظاهرين تعاضدوا بشبك الأيدي بعد حرق العلم وهتفوا "أمريكا لم تكن رائعة أبدا"، في إشارة إلى شعار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى".

وجرى الاعتقال قبل إلقاء ترامب خطاب "تحية لأمريكا" عند نصب لنكولن التذكاري في عيد الاستقلال، وهو يوم عطلة فدرالية في الولايات المتحدة للاحتفال بذكرى استقلال البلاد.

المصدر: وكالات