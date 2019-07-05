ترامب يستعرض القوة في عيد الاستقلال

وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصمته على احتفالات البلاد بعيد الاستقلال في الـ4 من يوليو، حيث نظمت هذه الاحتفالات لأول مرة بمشاركة دبابات وطائرات بما يشبه العرض العسكري.

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وتدفق الآلاف من مؤيدي ترامب يرتدون قبعات تحمل شعاره: "فلنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى"، واصطفوا إلى جانب معارضين يشككون في جدوى هذه الاحتفالات، رغم درجات الحرارة المرتفعة واحتمال هطول الأمطار بينما ارتفع بالون يصوّر "ترامب الرضيع" بجوار لافتة وصفته بالخائن.

وقال ترامب على "تويتر" في وقت مبكر من يوم الخميس: "يبدو أن الناس يأتون من بعيد للانضمام إلينا اليوم والليلة إلى أحد أكبر الاحتفالات في تاريخ بلدنا".

ويتهم الديمقراطيون الرئيس بتنظيم مسيرة انتخابية في غير محلها، ورغم أن البيت الأبيض قال إن تصريحاته لن تكون سياسية، إلا أن الرئيس لديه تاريخ من الخروج عن النص وشن هجمات حزبية حادة حتى في الأحداث غير السياسية.

وعندما سئل هذا الأسبوع عما إذا كان بإمكانه إلقاء خطاب في عيد الاستقلال يمثل جميع الأمريكيين، قال ترامب إنه يعتقد أنه يستطيع شن هجوم على سياسات الديمقراطيين بشأن الرعاية الصحية والضرائب.

المصدر: "رويترز"