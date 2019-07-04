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سلطات اسطنبول تتخذ إجراءات ضد محلات تجارية تستخدم لافتات عربية

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سلطات اسطنبول تتخذ إجراءات ضد محلات تجارية تستخدم لافتات عربية
Reuters Murad Sezer
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أعلن مكتب محافظ اسطنبول أنه وجه إنذارا إلى المئات من المحلات التجارية بسبب استخدامها للافتات باللغة العربية بدلا من التركية، ودعاها للالتزام بالقوانين ذات الشأن.

وجاء في بيان للمكتب أنه بدأ العمل حتى تكون أغلبية اللافتات باللغة التركية. وأشير إلى أنه سيتم تغيير اللافتات في 39 منطقة في مدينة ومحافظة اسطنبول.

ومن المقرر أن تنطلق الأعمال في أحياء "فاتح" و"زيتون برنو" و"بيرم باشا"، التي يعيش فيها العديد من المهاجرين.

ويشار إلى أن نحو 98 محلا تجاريا في "زيتون برنو" و38 في "بيرم باشا" لا تتطابق مع المعايير.

جدير بالذكر أن التشريعات التركية تنص على أن لافتات المحلات التجارية يجب أن تكون باللغة التركية بنسبة 75 بالمئة، ويمكن أن تكون الـ 25 المتبقية من اللافتة بلغات أخرى.

المصدر: صحيفة "حرييت" التركية

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