رحب مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون باحتجاز بريطانيا لناقلة نفط إيرانية عند سواحل جبل طارق اليوم الخميس.

وأكد بولتون عزم الولايات المتحدة وحلفائها على اتباع السياسة الرامية إلى منع حكومتي سوريا وإيران من "الاستفادة من تجارة غير مشروعة كهذه".

ويأتي تصريح بولتون تعليقا على احتجاز البحرية الملكية البريطانية ناقلة نفط إيرانية عملاقة في سواحل جبل طارق، للاشتباه في أنها كانت تنقل شحنة من النفط الخام إلى مصفاة بانياس في سوريا، انتهاكا لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على دمشق.

المصدر: رويترز