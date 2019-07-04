صحيفة عبرية: استقالة مسؤول في الجيش الإسرائيلي على خلفية فشل عملية خاصة في غزة

أكدت وسائل إعلام عبرية أن إدارة المخابرات العسكرية في الجيش الإسرائيلي تعيش أزمة، بعد تخلي مسؤول بارز ثان عن منصبه على خلفية مقتل ضابط في عملية خاصة فاشلة في غزة العام الماضي.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" واسعة الانتشار اليوم الخميس بأن قائد وحدة العمليات الخاصة في إدارة المخابرات العسكرية قرر الاستقالة من منصبه حين اكتشف عندما كشف أن قيادة الجيش تنوي استبداله بسلفه.

وأوضحت الصحيفة أن الضابط رفيع المستوى الذي لم تذكر الصحيفة إلا أول حرف من اسمه ورتبته العسكرية – أي "اللواء ج." – كشف عن خطة إعفائه عن منصبه من تقارير إعلامية قبل نحو شهرين وأبلغ قائد هيئة الأركان، أفيف كوخافي، عن عزمه على ترك منصبه في 1 أغسطس، بغض النظر عما إذا كانت قيادة الجيش ستتمكن من العثور على بديل له.

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وذكرت الصحيفة أن قيادة الجيش وافقت على استقالة الضابط وستعلن عن هذا القرار خلال أيام، وتحاول الآن إقناع القائد السابق لوحدة العمليات الخاصة "اللواء أ." بالعودة إلى المنصب الذي كان يتولاه في عامي 2015 و2016، لكنه لم يتخذ بعد قرارا نهائيا بهذا الشأن.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللواء المستقيل قاد في السابق وحدة استطلاع هيئة الأركان العامة "ماتكال"، أي نخبة القوات الخاصة في الجيش الإسرائيلي، وهو قيادي بارز شارك خلال 30 عاما للخدمة العسكرية في عشرات العمليات الخاصة ويحظى باحترام في الأوساط العسكرية.

وكان قائد "ماتكال" قد ترك منصبه في فبراير الماضي، على خلفية عملية خاصة لجمع معطيات استخباراتية نفذها الجيش الإسرائيلي في ليلة 11 نوفمبر الماضي وقتل فيها ضابط إسرائيلي جراء الاشتباك مع مقاتلين فلسطينيين، وأعلنت حركة "حماس" أنها أفشلت العملية التي تعد من أكبر الإخفاقات للجيش الإسرائيلي منذ سنين.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل