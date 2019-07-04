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الرئاسة التركية: قمة روسية – تركية – إيرانية حول سوريا في أغسطس القادم

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الرئاسة التركية: قمة روسية – تركية – إيرانية حول سوريا في أغسطس القادم
AFP SHAUN TANDON
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين
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أعلنت الرئاسة التركية أن قمة قمة ثلاثية جديدة حول سوريا لروسيا وتركيا وإيران من المقرر أن تعقد في تركيا في منتصف الشهر القادم.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين للصحفيين، اليوم الخميس، إنه "من الخطط أن تعقد في تركيا في منتصف أغسطس قمة ثلاثية في إطار عملية أستانا بمشاركة روسيا وإيران".

وأضاف: "سنبحث سوريا وعملية الانتقال السياسي وعودة اللاجئين".

يتبع...

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