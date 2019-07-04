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غانتس يهدد غزة: سنطلق صاروخا مقابل كل طائرة ورقية تطلق من القطاع

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غانتس يهدد غزة: سنطلق صاروخا مقابل كل طائرة ورقية تطلق من القطاع
Reuters IBRAHEEM ABU MUSTAFA
طائرة ورقية غزة - أرشيف
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هدد زعيم حزب "أبيض أزرق" الإسرائيلي، بيني غانتس، بإطلاق صاروخ باتجاه غزة مقابل كل طائرة ورقية تطلق من القطاع.

وقال غانتس، خلال جولة على أنصاره في مستوطنة أشكلون، إن "الأمن يبدأ من الردع، كل طائرة ورقية تطير باتجاهنا يجب أن تقابل بصاروخ يطلق باتجاه هدف محدد لحماس".

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وأضاف: "السكان هنا لديهم من 20 إلى 30 ثانية للهروب إلى مكان آمن، ولهذا يجب عليهم أن يعلموا أن الأمن الذي يستحقونه متوفر لهم".

المصدر: موقع "والا" الإسرائيلي   

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