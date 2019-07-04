الحائز على الأوسكار رامي مالك يرفض أن يكون "إرهابيا"

كشف الممثل الأمريكي، صاحب الأصول المصرية، رامي مالك، الحاصل على جائزة الأوسكار مؤخرا، أنه وضع شرطا للعب دور الشرير في فيلم "بوند 25" في سلسلة أفلام الجاسوس البريطاني جيمس بوند.

وأوضح مالك أنه رفض أن يلعب دور إرهابي يتحدث العربية أو شرير يستخدم الدين لتبرير جرائمه، مضيفا أنه وضع هذا الشرط بصورة واضحة خلال حديثه مع المخرج كاري فوكوناجا.

وتابع بالقول إن كان اختياره لدور من هذا القبيل فإنه يفضل الانسحاب، مشددا على أن أصوله المصرية ووعيه بأهمية الصورة الإيجابية كانت وراء موقفه، قائلا: "أنا مصري، كبرت على سماع الموسيقى المصرية، وأحب عمر الشريف والمصريون شعبي، وأنا مرتبط بهذه الثقافة وبهذا الشعب"

من جهته أكد مخرج الفيلم فوكوناجا لمالك أن رؤية دور الشرير في هذا الفيلم لا علاقة لها بهذه "الصورة النمطية"، كما أوضح مالك أنه سعيد بهذا الدور العميق والمركب وأنه متشوق للمشاركة في آخر أفلام جيمس بوند.

المصدر: وكالات